Удар по Полтаві: Зеленський розповів, що ракети летіли 3 хвилини, люди загинули по дорозі в укриття

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські ракети, які влучили у військовий навчальний заклад Полтави, летіли 3 хвилини і багато людей були вбиті чи поранені, коли спускалися в укриття.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю для NBC News

Пряма мова: "Це був ракетний удар. Прорахований удар. Зараз є інформація, що ракета летіла біля 3 хвилин. Люди не встигли спуститися у бомбосховище.

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Зараз вважається, що багато з них були поранені чи вбиті, коли спускалися у бомбосховище, тобто люди зреагували достатньо швидко, але їм не вдалося зберегти себе".

Деталі: Інтерв'ю Зеленський записував 3 вересня у день обстрілу Полтави.

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