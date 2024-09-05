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Удар по Полтаві: Зеленський розповів, що ракети летіли 3 хвилини, люди загинули по дорозі в укриття

Альона Мазуренко Четвер, 5 вересня 2024, 13:01
Удар по Полтаві: Зеленський розповів, що ракети летіли 3 хвилини, люди загинули по дорозі в укриття
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські ракети, які влучили у військовий навчальний заклад Полтави, летіли 3 хвилини і багато людей були вбиті чи поранені, коли спускалися в укриття.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю для NBC News

Пряма мова: "Це був ракетний удар. Прорахований удар. Зараз є інформація, що ракета летіла біля 3 хвилин. Люди не встигли спуститися у бомбосховище.

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Зараз вважається, що багато з них були поранені чи вбиті, коли спускалися у бомбосховище, тобто люди зреагували достатньо швидко, але їм не вдалося зберегти себе".

Деталі: Інтерв'ю Зеленський записував 3 вересня у день обстрілу Полтави.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Росіяни 3 вересня завдали удару по одному з навчальних закладів міста Полтава. 
  • 5 вересня, за даними ДСНС, було відомо про 54 загиблих та 297 постраждалих. Рятувальники продовжують роботи, під завалами може перебувати ще 5 людей.
  • Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.

ПолтаваобстрілЗеленський
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