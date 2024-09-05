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Удар РФ по навчальному закладі у Полтаві: кількість загиблих зросла до 54

Анастасія ПроцЧетвер, 5 вересня 2024, 09:39
Удар РФ по навчальному закладі у Полтаві: кількість загиблих зросла до 54
фото: ДСНС

До 54 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві 3 вересня. Рятувальники продовжують роботи, під завалами може перебувати ще 5 людей.

Джерело: МВС України, ДСНС 

Дослівно: "Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 54 людей. Ще 297 людей постраждало. Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової".

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фото: ДСНС

Деталі: Зазначається, що під завалами можуть знаходитися ще 5 людей. Рятувальники вже розібрали та вивезли 1760 тонн будівельного сміття.

 
фото: ДСНС

Нагадаємо: 

  • Росіяни 3 вересня завдали удару по одному з навчальних закладів міста Полтава. 
  • 4 вересня, за даними ДСНС, було відомо про 53 загиблих та 298 постраждалих. 
  • У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.
  • Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.

Полтаваракетний ударжертвиДСНС
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