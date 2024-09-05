Удар РФ по навчальному закладі у Полтаві: кількість загиблих зросла до 54

До 54 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві 3 вересня. Рятувальники продовжують роботи, під завалами може перебувати ще 5 людей.

Джерело: МВС України, ДСНС

Дослівно: "Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 54 людей. Ще 297 людей постраждало. Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової".

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фото: ДСНС

Деталі: Зазначається, що під завалами можуть знаходитися ще 5 людей. Рятувальники вже розібрали та вивезли 1760 тонн будівельного сміття.

фото: ДСНС

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