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Ексзакупівельнику Міноборони Хмельницькому оголосили чергову підозру

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 вересня 2024, 14:35

Колишньому тимчасово виконувачу обов'язків директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдану Хмельницькому повідомили про підозру у недбалому ставленні до служби.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генпрокурора, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно ДБР: "Встановлено, що після початку російської агресії колишній високопосадовець Міністерства оборони України закупив на потреби війська паливно-мастильні матеріали, протиправно включивши в оплату податок на додану вартість".

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Деталі: За даними прокурорів, такими діями державі було завдано понад 1,1 млрд грн збитків.

У повідомленні не вказано прізвище підозрюваного, але за даними "Української правди", йдеться про Богдана Хмельницького.

За словами джерел УП, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Окрім цього Богдана Хмельницького підозрюють у розтраті понад 1,7 млрд грн бюджетних коштів та перешкоджання законній діяльності ЗСУ – закупівлі неякісних бронежилетів за завищеними цінами. Наразі у кримінальному провадженні сторона захисту знайомиться з матьеріалами справи.
  • Крім того ВАКС здійснює судовий розгляд кримінальних проваджень за обвинуваченням експосадовця у розтраті державних коштів та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ при закупівлі неякісних бронежилетів, форменого одягу та іншої амуніції на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

Знати більше: Мільйони ексчиновника, "відкати" та фейкові бронежилети. Історія шахрайства на закупках Міноборони

МінобороникорупціяДБРОфіс генпрокурора
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