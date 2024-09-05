У Полтаві завершили розбір завалів Інституту зв'язку
Четвер, 5 вересня 2024, 18:25
Рятувальники завершили розбір завалів на місці ракетного удару по території Полтавського військового інституту звʼязку.
Джерело: ДСНС
Деталі: За даними ДСНС, загинули 55 людей, постраждали – 328. Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених рештків тіл.
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До ліквідації наслідків удару від ДСНС залучалось 36 одиниць техніки та 215 рятувальників.
Що передувало:
- Російський агресор 3 вересня завдав двома балістичними ракетами варварського удару по одному з навчальних закладів міста Полтава: за попередніми даними. Влучання було по території Інституту звʼязку і сусідньої лікарні.
- Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російські ракети, які влучили у військовий навчальний заклад Полтави, летіли 3 хвилини і багато людей були вбиті чи поранені, коли спускалися в укриття