Біля Києво-Печерської лаври демонтували 13 МАФів

Наприкінці серпня у столиці біля Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" прибрали 13 МАФів.

Джерело: Департамент територіального контролю міста Києва

Деталі: Як розповідають у департаменті, МАФи загороджували собою національний заповідник та заважали вільному проходу.

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Після демонтажу всі споруди направляють на спеціальний штрафний майданчик, звідки власники можуть їх забрати, компенсувавши кошти місцевому бюджету.

На самій території біля Лаври тривають роботи з благоустрою.

Що відбувається у Лаврі:

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