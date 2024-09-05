Біля Києво-Печерської лаври демонтували 13 МАФів
Четвер, 5 вересня 2024, 18:47
Наприкінці серпня у столиці біля Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" прибрали 13 МАФів.
Джерело: Департамент територіального контролю міста Києва
Деталі: Як розповідають у департаменті, МАФи загороджували собою національний заповідник та заважали вільному проходу.
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Після демонтажу всі споруди направляють на спеціальний штрафний майданчик, звідки власники можуть їх забрати, компенсувавши кошти місцевому бюджету.
На самій території біля Лаври тривають роботи з благоустрою.
Що відбувається у Лаврі:
ВІДЕО ДНЯ
- 1 січня 2023 року сплив термін дії договору, укладеного між Національним заповідником Києво-Печерська лавра та Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою УПЦ МП про надання Успенського собору та Трапезної церкви в безоплатне користування церкві.
- У березні 2023 року заповідник розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування Лаврою в Києві, тож ченці змушені були покинути монастир і всі будівлі. Але представники УПЦ МП відмовилися це робити. Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду.
- 1 квітня 2023 року Шевченківський суд Києва відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України. 7 серпня митрополита Павла звільнили під заставу в розмірі 33,3 млн гривень.
- 7 вересня минулого року ЮНЕСКО внесло Лавру до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.