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Зеленський назвав, чого очікує від замін в уряді

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 вересня 2024, 20:45
Зеленський назвав, чого очікує від замін в уряді
Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від замін в уряді ще більш активної роботи, ніж раніше.

Джерело: звернення Зеленського 5 вересня

Пряма мова: "Відбулись урядові заміни. Я вдячний парламенту за підтримку відповідних кандидатур. І дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше. На всіх рівнях. Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Більш активне просування в перемовному процесі із Євросоюзом – це підготовка майбутньої угоди про вступ. Більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами".

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Деталі: Також президент очікує більше підтримки для фронту та постачання зброї, захисту енергетики та відбудови зруйнованого. Серед завдань також чітка ветеранська політика, протидія російській пропаганді за кордоном, робота з глобальною українською спільнотою та забезпечення фінансової стабільності держави.

Знати більше: Урядовий "Квартал". Чому Зеленський вигнав половину Кабміну

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Пряма мова: "Є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати".

Що передувало:

  • 4 вересня Верховна Рада звільнила з посади віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.
  • Також Рада звільнила з посад міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюську

Зеленський
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