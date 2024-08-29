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Лукашенко запевняє, що ніколи не буде воювати за межами Білорусі

Ірина БалачукЧетвер, 29 серпня 2024, 13:55
Лукашенко запевняє, що ніколи не буде воювати за межами Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ніколи не віддасть наказ нападати на когось і воювати за межами Білорусі. 

Джерело: Лукашенко на зустрічі, яка була присвячена актуальним питанням інформаційної політики, відео з коротої публікує Telegram-канал "Пул первого"

Пряма мова самопроголошеного президента: "Те ж саме щодо української кризи (так Лукашенко називає російську війну проти України – ред.). Абсолютно зрозуміла, чесна політика. Тут я читаю і погано стає від того, що я читаю ці огляди світових засобів масової інформації: "Та Лукашенко те, та він це...". Та він завтра "аддасць загад – пойдуць туди". Ніякіх загадаў, ніяких наказів, щоб іти за межі нашої країни не було і не буде. Ми тільки тоді будемо воювати, коли прийдуть до нас із поганими намірами. Ось і все".

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Деталі: Він додав, що в Білорусі "пропагувати будемо тільки нашу білоруську правду".

За словами Лукашенка, білорусам не потрібно нічого вигадувати, оскільки і так "вистачає тем, вигідних для нас".

"Ми в дивовижному становищі опинилися в цьому плані. Нам не треба ні брехати, нічого вигадувати. А інші країни цього не можуть. Їм треба дійсно там... щось подати у вигідному ключі, м'яко скажемо. Нам це не треба. Нам треба показувати, як воно є", – підсумував Лукашенко.

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Чому це важливо: Росія використовує територію Білорусі протягом усього повномасштабного вторгнення − російські військові вторглися на територію України зокрема і з території Білорусі, також з території РБ Росія неодноразово атакувала Україну ракетами.

Територію Білорусі Путін використовував для тренування і лікування своїх вояк, для перекидання зброї і техніки.

Саме на територіях Білорусі, які межують з Україною і Польщею, Росія проводить спільні з військами РБ військові навчання, зокрема, і щодо використання тактичної ядерної зброї.

Глава Кремля Володимир Путін серед іншого своє повномасштабне вторгнення в Україну пояснював тим, що Україна нібито готувалася напасти на Росію. Йому піддакував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і навіть обіцяв показати якісь карти, звідки готувався напад, але так цього і не зробив.

Натомість за понад 2 роки російського повномасштабного вторгнення в Україну Лукашенко багато разів заявляв про те, що вже НАТО нібито може напасти на Білорусь. Нібито саме через цю уявну загрозу РБ і проводить свої численні військові навчання біля кордонів інших країн і навіть розташувала на своїй території російську ядерну зброю.  

Передісторія:

  • В середині серпня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що йому "довелося" перекинути майже третину всієї армії до кордону з Україною, але потім після з’ясування намірів і Київ, і Мінськ нібито знову зменшили розмір угруповань зі свого боку кордону. 
  • У Державній прикордонній службі України тоді повідомили, що не фіксують збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною.
  • 25 серпня МЗС України з посиланням на дані розвідки повідомило, що Білорусь зосередила "значні сили" біля північних кордонів, у безпосередній близькості до Чорнобильської АЕС. МЗС закликало Білорусь відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню.
  • У Мінську заявили, що не отримували "офіційних звернень" України відвести війська від кордону. 

 

ЛукашенкоБілорусьвійна
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