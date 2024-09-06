Шуфрич звинуватив слідчих у ненаданні медичної допомоги та подав заяву в ДБР

Ексдепутат забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді, заявив під час судового засідання, що написав скаргу до ДБР на слідчих. За його словами, протягом 8 місяців перебування в СІЗО йому не надавали дозволу на проведення медичних маніпуляцій, що призвело до серйозного погіршення стану здоров'я.

Джерело: кореспондент "Суспільного" з зали суду

Деталі: Шуфрич стверджує, що медична проблема, яку можна було вирішити простими маніпуляціями, переросла у складну хірургічну операцію через бездіяльність слідчих. Він також додав, що вважає такі дії тортурою.

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Пряма мова Шуфрича: "Ми написали (заяву в ДБР — ред.) на слідчих, які, маючи сім рішень судів і ноту ЄСПЛ, яка зобов'язала уряд України забезпечити моє лікування, ігнорували це. І привели до тяжких наслідків, які Ви зараз бачите", — розповів Шуфрич.

Деталі: Також підозрюваний каже, що через погане самопочуття просив долучитися до засідання онлайн, але йому не дозволили. Тому його довелося "накачати великою кількістю ліків, щоб приїхати в суд".

Під час засідання прокурори клопотали про продовження запобіжного у вигляді тримання під вартою, оскільки, за їхніми даними, є ризики переховування, спотворення доказів та впливу на свідків.

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Що передувало:

Шуфрича і його експомічника В’ячеслава Черепаня звинувачують у фінансуванні дій зі зміни та повалення конституційного ладу, захоплення держ влади, зміни меж території і державного кордону України. Зокрема йдеться про передачу коштів для оплати роботи охоронній фірмі в окупованому Криму у 2016-му році. Обидва фігуранти звинувачення відкидають.

Також Шуфрича звинувачують у державній зраді.

3 вересня прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича та його експомічника.

4 вересня до Печерського райсуду Києва під час підготовчого засідання у справі екснардепа від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича викликали лікарів через погане самопочуття ексдепутата.

Нагадаємо: