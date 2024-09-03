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Шуфрич постане перед судом

Валентина РоманенкоВівторок, 3 вересня 2024, 10:04
Шуфрич постане перед судом
Нестор Шуфрич. фото Getty Images

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича та його експомічника.

Джерело: Офіс генпрокурора, ДБР

Дослівно ОГП: "Їм інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Крім цього народному обранцю також інкриміновано державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України)".

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Деталі: У повідомленнях не вказано імена фігурантів, але обставини справи вказують на Нестора Шуфрича та В’ячеслава Черепаню.

Розслідуванням встановлено, що обвинувачені разом з іншими довіреними нардепу особами після окупації півострову ворогом забезпечили реєстрацію нерухомості - будинку та земельної ділянки в смт Сімеїз АР Крим за законами РФ. Це майно народний обранець (Шуфрич –ред.) придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.

У 2016 році з метою охорони майна на тимчасово окупованому півострові обвинувачені організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням окупаційної влади в АР Крим – "ФГУП "Охрана" Росгвардії по Республіці Крим".

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В подальшому вони організували передачу та перерахування Росгвардії РФ, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тис російських рублів за охорону майна.

Крім того, народний депутат України був завербований ФСБ РФ та виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви.

Обвинувачений систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора, проводячи підривну діяльність проти України. Він підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України.

Нардеп, знаючи про окупацію державою-агресором частини території України, продовжував здійснювати підривну діяльності проти української держави.

Обвинувачені перебувають під вартою.

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