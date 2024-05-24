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Шуфрич сховав родину в Угорщині та переписав активи на підставну особу – розслідування

Михайло Ткач, Тетяна ОлійникП'ятниця, 24 травня 2024, 00:10
Шуфрич сховав родину в Угорщині та переписав активи на підставну особу – розслідування
Автівка, якою користується дружина Нестора Шуфрича в Будапешті.

Ексдепутат забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді, після початку повномасштабного вторгнення врятував свої коштовні активи, переписавши їх на підставну особу та перевіз родину до Угорщини.

Джерело: розслідування Михайла Ткача

Деталі: Журналістам раніше стало відомо, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка активів, до яких мав стосунок Шуфрич, перейшли у власність компаній, якими володіє угорець Дьорд Штофа.

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Михайло Ткач помітив автівку дружини Нестора Шуфрича біля будинку, який зареєстрований на угорського бізнесмена Штофу. За нашими спостереженнями, авто стоїть під цим будинком щодня зранку і ввечері.

Біля автівки, якою користується Катерина Майкова постійно стоїть ще одне авто "Toyota" з українськими номерними знаками. Завдяки українській реєстрації та джерелам у правоохоронних органах УП встановила, що власником транспортного засобу є Михайло Черепаня – син багаторічного бізнес-партнера та помічника Шуфрича – В’ячеслава Черепані.

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У розмові угорець Штофа повідомив, що не знайомий з Шуфричем, його дружиною та Черепанею. А про те, що Майкова живе у готелі, що пов'язаний з ним – нічого не знає. Також він не підтверджує, що цей готель зареєстрований на нього. Так само не підтвердив Штофа і те, що на нього зареєстровані низка активів, які раніше належали Шуфричу.

Дружина Шуфрича Майкова кинула слухавку, коли ми захотіли взяти у неї коментар.

Що передувало:

28 березня 2023 року журналісти BIHUS Info з’ясували, що родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі та шістьма квартирами в Києві. Тоді ж розслідувачі вперше згадали угорця Штофу, який був пов’язаний із компанією Шуфрича.

Передісторія: 

Теми: Шуфрич
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