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Удар РФ по Інституту зв’язку в Полтаві: у лікарнях померли ще троє поранених

Роман ПетренкоНеділя, 8 вересня 2024, 13:54
Удар РФ по Інституту зв’язку в Полтаві: у лікарнях померли ще троє поранених
Фото ДСНС

У лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по території Полтавського військового інституту звʼязку 3 вересня.

Джерело: Полтавська ОВА

Деталі: Кількість загиблих зросла до 58.

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Поранених, за останніми даними – 328 людей.

Що передувало: 

Полтаваракетний удар
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