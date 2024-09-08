Удар РФ по Інституту зв’язку в Полтаві: у лікарнях померли ще троє поранених
Неділя, 8 вересня 2024, 13:54
У лікарнях померли ще троє людей, які постраждали внаслідок російського удару по території Полтавського військового інституту звʼязку 3 вересня.
Джерело: Полтавська ОВА
Деталі: Кількість загиблих зросла до 58.
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Поранених, за останніми даними – 328 людей.
Що передувало:
- Російський агресор 3 вересня завдав двома балістичними ракетами удару по одному з навчальних закладів міста Полтава.
- Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російські ракети, які влучили у військовий навчальний заклад Полтави, летіли 3 хвилини і багато людей були вбиті чи поранені, коли спускалися в укриття.