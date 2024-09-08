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Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець

Катерина ТищенкоНеділя, 8 вересня 2024, 16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
Дмитро Лубінець, фото Getty Images

Україна заборонила російським військовополоненим телефонувати близьким до Росії, тепер їм дозволено лише писати листи.

Джерело: омбудсмен України Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону в суботу ввечері

Деталі: Лубінець відзначив, що "все частіше і частіше російські військові вбивають українських військовополонених, це фіксують не тільки міжнародні організації, а й представники України. На його думку, такі дії заохочуються вищим керівництвом РФ.

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Водночас в Україні діє 4 спеціальні табори для російських військовополонених, і там умови перебування відповідають Женевським конвенціям.

Пряма мова: "Деякі речі, скажу відверто, ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій з приводу можливості російських військовополонених телефонувати своїм рідним на територію РФ. Наша позиція була дуже проста: згідно Женевських конвенцій, є право на листування, а не на телефонний дзвінок.

Станом на зараз нам повідомлено, що у росіян зберігається можливість писати листи, але право на здійснення телефонних дзвінків у них вже немає".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Телеканал CNN оприлюднив відео, на якому, ймовірно, російські військові вбивають трьох солдатів ЗСУ під час здачі в полон у серпні на Покровському напрямку.

Разом з тим, 3 вересня Донецька обласна прокуратура повідомила, що російські окупанти розстріляли трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку.

полоненіомбудсмен
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