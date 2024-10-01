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Ізраїль вдарив по Дамаску у Сирії: троє людей загинуло, серед них відома телеведуча

Олена ІвашківВівторок, 1 жовтня 2024, 06:21
Ізраїль вдарив по Дамаску у Сирії: троє людей загинуло, серед них відома телеведуча
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У ніч на 1 жовтня в результаті ізраїльського удару по Дамаску у Сирії троє людей загинуло, в тому числі телеведуча.

Джерело: повідомляє CNN з посиланням на сирійські державні ЗМІ

Деталі: відома сирійська телеведуча Сафаа Ахмед загинула разом з двома іншими людьми під час нічного ізраїльського удару по Дамаску, повідомило сирійське державне інформаційне агентство SANA.

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"Головне управління радіо і телебачення оголошує про смерть телеведучої Сафаа Ахмед як мучениці після віроломної ізраїльської агресії на столицю Дамаск", - йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони Сирії заявило, що ізраїльські військові атакували Дамаск за допомогою безпілотників і літаків близько 2 години ночі за місцевим часом з "напрямку окупованих Голанських висот".

"Наші системи протиповітряної оборони протистояли ракетам і безпілотникам агресора і збили більшість з них", - йдеться в заяві міністерства, додавши, що в результаті удару загинуло троє цивільних осіб і ще дев'ять отримали поранення.

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Відеозаписи, розміщені в соціальних мережах з географічною прив'язкою, показують, що вибух стався поруч з будівлею сирійського телекомунікаційного оператора, на захід від військового аеропорту міста. На додаткових відео з географічною прив'язкою CNN видно автомобіль, охоплений полум'ям після вибуху.

Неясно, чи це те місце, де була вбита Ахмед чи інші люди, і SANA не повідомила про місце їхньої загибелі.

На запитання про ці повідомлення ізраїльські військові відповіли: "Ми не коментуємо повідомлення в іноземних ЗМІ".

Ізраїль періодично завдає авіаударів по Сирії після атак ХАМАСу 7 жовтня минулого року, але зазвичай не підтверджує, коли саме він здійснив ці атаки.

Передісторія:

СиріяІзраїль
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