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В Адигеї РФ безпілотники атакували військовий аеродром – соцмережі

Ольга Глущенко Четвер, 10 жовтня 2024, 06:36
В Адигеї РФ безпілотники атакували військовий аеродром – соцмережі
скриншот

Кілька годин тому в районі станиці Ханська під Майкопом в російській Адигеї безпілотники атакували військовий аеродром "Ханська".

Джерело: російський телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів

Деталі: Військовий аеродром "Ханська" розташований за 3 км на схід від станиці Ханська, за 6 км на північний захід від міста Майкопа.

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Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-га навчальна авіаційна Полоцька орденів Суворова і Кутузова авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені Героя Радянського Союзу А.К. Сєрова.

Пожежу зафіксовано поруч із військовим аеродромом "Ханська" в Адигеї після нічної атаки, свідчить система моніторингу пожеж NASA.

Росіябезпілотникиаеродром
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