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В Адыгее РФ беспилотники атаковали военный аэродром – соцсети

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 октября 2024, 06:36
В Адыгее РФ беспилотники атаковали военный аэродром – соцсети
скриншот

Несколько часов назад в районе станицы Ханская под Майкопом в российской Адыгее беспилотники атаковали военный аэродром "Ханская".

Источник: российский телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей

Детали: Военный аэродром "Ханская" расположен в 3 км к востоку от станицы Ханская, в 6 км к северо-западу от города Майкопа.

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Согласно открытым данным, там дислоцируется 272-я учебная авиационная Полоцкая орденов Суворова и Кутузова авиационная база 2-го разряда Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.

Пожар зафиксирован рядом с военным аэродромом "Ханская" в Адыгее после ночной атаки, свидетельствует система мониторинга пожаров NASA.

Росcиябеспилотникиаэродром
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