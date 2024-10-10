Удар росіян по Одещині 9 жовтня: кількість жертв зросла до 7
Четвер, 10 жовтня 2024, 09:50
Кількість жертв російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області увечері 9 жовтня зросла до 7 – вранці 10 жовтня у лікарні помер важкопоранений чоловік.
Джерело: голова ОВА Олег Кіпер у Telegram
Пряма мова очільника області: "На жаль, кількість жертв внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки зросла до 7. Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими".
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Передісторія:
- Російська армія увечері 9 жовтня завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Спочатку повідомлялося, що 6 людей загинули, 11 постраждали. Пошкоджено цивільне судно під прапором Панами.