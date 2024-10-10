Удар россиян по Одесской области 9 октября: количество жертв возросло до 7

Количество жертв российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области вечером 9 октября возросло до 7 – утром 10 октября в больнице умер тяжелораненый мужчина.

Источник: глава ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "К сожалению, количество жертв в результате вчерашней российской ракетной атаки возросло до 7. Сегодня утром в больнице скончался 46-летний сотрудник порта. Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми".

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