Удар россиян по Одесской области 9 октября: количество жертв возросло до 7
Четверг, 10 октября 2024, 09:50
Количество жертв российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области вечером 9 октября возросло до 7 – утром 10 октября в больнице умер тяжелораненый мужчина.
Источник: глава ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь главы области: "К сожалению, количество жертв в результате вчерашней российской ракетной атаки возросло до 7. Сегодня утром в больнице скончался 46-летний сотрудник порта. Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми".
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Предыстория:
- Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Сообщалось, что 6 человек погибли, 11 пострадали. Повреждено гражданское судно под флагом Панамы.