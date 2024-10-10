Під прикриттям військової служби: в ЗСУ спіймали курсанта, який шпигував на РФ
Курсанту однієї з військових частин ЗСУ, якого завербували російські спецслужби, повідомлено про підозру в державній зраді за передачу ворогу інформації про військові об’єкти в Одеській та Вінницькій областях.
Джерело: СБУ та Офіс Генпрокурора
Деталі: За даними слідства, 30-річний житель Одеси був завербований через Телеграм-канали співробітником спеціального розвідувального органу РФ.
Спочатку він виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.
Дослівно прокуратура: "Перебуваючи за місцем проходження військової служби, підозрюваний неодноразово передавав куратору дані щодо розташування навчальних центрів, військових частин на території Одеської та Вінницької областей, блокпостів ЗСУ та ТрО, а також схеми переміщення військової техніки".
Деталі: В СБУ повідомили, що пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній "кріт".
Дослівно СБУ: "За наявними даними, окупанти сподівалися завдати вогневе ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників. Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб у подальшому продовжити коригування вогню".
Деталі: Чоловіка затримали на місці, коли він готувався надіслати чергові секретні дані в Росію.
Зраднику оголошено підозру за статтею "Державна зрада в умовах воєнного стану". Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Передісторія:
- Правоохоронці затримали 23-річного військовослужбовця, який збирав та передавав російським спецслужбам інформацію про розташування систем протиповітряної оборони та позиції ЗСУ.
- Контррозвідка Служби безпеки і працівники Держприкордонслужби викрили та затримали прикордонника – агента ФСБ РФ, який збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині.