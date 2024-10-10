Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Під прикриттям військової служби: в ЗСУ спіймали курсанта, який шпигував на РФ

"Українська правда"Четвер, 10 жовтня 2024, 11:18
Під прикриттям військової служби: в ЗСУ спіймали курсанта, який шпигував на РФ
Фото: Прокуратура

Курсанту однієї з військових частин ЗСУ, якого завербували російські спецслужби, повідомлено про підозру в державній зраді за передачу ворогу інформації про військові об’єкти в Одеській та Вінницькій областях.

Джерело: СБУ та Офіс Генпрокурора 

Деталі: За даними слідства, 30-річний житель Одеси був завербований через Телеграм-канали співробітником спеціального розвідувального органу РФ. 

Реклама:

Спочатку він виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ. 

Дослівно прокуратура: "Перебуваючи за місцем проходження військової служби, підозрюваний неодноразово передавав куратору дані щодо розташування навчальних центрів, військових частин на території Одеської та Вінницької областей, блокпостів ЗСУ та ТрО, а також схеми переміщення військової техніки".

Деталі: В СБУ повідомили, що пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній "кріт".

РЕКЛАМА:

Дослівно СБУ: "За наявними даними, окупанти сподівалися завдати вогневе ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників. Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб у подальшому продовжити коригування вогню".

Деталі: Чоловіка затримали на місці, коли він готувався надіслати чергові секретні дані в Росію.

Зраднику оголошено підозру за статтею "Державна зрада в умовах воєнного стану". Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Передісторія:

  • Правоохоронці затримали 23-річного військовослужбовця, який збирав та передавав російським спецслужбам інформацію про розташування систем протиповітряної оборони та позиції ЗСУ.
  • Контррозвідка Служби безпеки і працівники Держприкордонслужби викрили та затримали прикордонника – агента ФСБ РФ, який збирав інформацію про Сили оборони на північних рубежах Волині.

СБУарміяЗбройні силиколаборанти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Навіщо?": Путін не поїде на саміт G20 у Бразилії, яка має арештувати його за ордером МКС

Черговий воєнний злочин РФ: окупанти розстріляли пораненого бійця ЗСУ

Зеленський: Делегація США приїде в Україну для обговорення Плану перемоги

Тігіпко купив Idea Bank

В Росії уже перебувають 1500 спецпризначенців з КНДР – розвідка Південної Кореї

Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну

Усі новини...
СБУ
У Рівному затримали організаторів схеми ухилення від мобілізації через МСЕК 
В Україні затримали одного з ідеологів вторгнення РФ Чистиліна
СБУ проводить безпекові заходи в Сумах: можливі обмеження руху і огляд авто
Останні новини
20:14
Ляшко висловив сподівання, що вакцинуватися від грипу в аптеках можна буде вже цього року
20:04
Зеленський вважає запропоновані моделі економічного бронювання несправедливими
20:00
Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних
19:46
"Час прокидатись": голова МЗС України закликав Захід відреагувати на військових КНДР у Росії
19:36
Зеленський: Я виключаю момент з експортом дронів, він дуже небезпечний
19:35
10 ознак, які можуть свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям після пологів
19:11
футболЗідан є одним із кандидатів на пост головного тренера "Манчестер Юнайтед"
19:02
На Windows з’явилася програма ChatGPT – поки лише для платних користувачів
18:59
Сонце досягло піку своєї активності за останні 11 років: як це вплине на Землю
18:59
відеоСили Оборони звільнили та зачистили село Кругляківка на Харківщині – ГУР
Усі новини...
Реклама:
Реклама: