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Стало відомо, чому звільнився заступник Єрмака Шурма

Роман Романюк, Ірина БалачукЧетвер, 10 жовтня 2024, 11:16
Стало відомо, чому звільнився заступник Єрмака Шурма
Ростислав Шурма. Фото ОП

Заступник глави Офісу з питань економіки Ростислав Шурма звільнився з Банкової після публікацій щодо конфлікту інтересів і певного тиску з боку американських посадовців, з’ясувала "Українська правда".  

Джерело: стаття УП "Нові люди в старому Офісі. Хто і чим тепер займається на Банковій"

Деталі: За даними джерел видання, про підготовку звільнення Шурми стало відомо ще влітку. Але тоді в це мало хто вірив.  

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Пряма мова співрозмовника УП з Банкової: "Шурма б собі працював і далі. Але його робота – це на 90% переговори. А після публікацій у медіа Ростислава перестали сприймати міжнародні партнери. Просто відмовлялись із ним працювати. І це позначається на всій роботі ОП".  

Йшлося про історію з відшкодуванням "зеленого тарифу" фірмам брата Шурми і про протокол НАЗК про конфлікт інтересів.

Але, за даними УП, останню крапку в кар'єрній історії Шурми на Банковій поставили після розмов президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном навесні – влітку 2024-го.

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Пряма мова співрозмовника УП у владі: "Американці постійно тиснули, що треба звільнити Шурму й Олега Татарова. Бо типу якась корупція, надмірний вплив. Але говорять вони без конкретики, загальними фразами наших активістів. Якось навіть пригрозили візовими санкціями проти замів. Татарову то байдуже, він і так тримається подалі від Штатів. А Ростика це зачепило".

Як відомо, родина Шурми живе за кордоном, а спільний з братом бізнес побудований як міжнародна структура.

"Санкції США для такого способу життя були б фатальними, тому Зеленський погодився 3 вересня відпустити Шурму, поки того не знищили", – йдеться в статті.

Офіс президентазвільнення
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