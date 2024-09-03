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Зеленський звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента

Тетяна ОлійникВівторок, 3 вересня 2024, 21:22
Зеленський звільнив Шурму з посади заступника керівника Офісу президента
Ростислав Шурма, фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

Джерело: указ на сайті Офісу президента

Дослівно: "Звільнити Шурму Ростислава Ігоровича з посади Заступника Керівника Офісу Президента України".

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Що передувало: 

  • Раніше 3 вересня співрозмовники "Української правди" в оточенні президента та в Кабміні повідомили, що в Офісі президента найближчими днями можуть звільнити Шурму.
  • Раніше повідомлялося, що ексгендиректор "Запоріжсталі", заступник голови ОП Ростислав Шурма, якого у серпні 2023 року згадували у контексті скандалу з держвиплатами сонячним станціям в окупації, потрапив у команду президента ще кілька років тому і поступово став тією людиною, яка в очах Зеленського "відповідає за всю економіку". 
  • 3 вересня Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина подала до Верховної Ради заяву про відставку із займаної посади.
  • Також до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від:
    • міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна О.М.
    • міністра юстиції України Малюськи Д.Л.
    • міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Р.О.

Офіс президента
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