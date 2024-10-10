Стало известно, почему уволился заместитель Ермака Шурма

Заместитель главы Офиса по вопросам экономики Ростислав Шурма уволился с Банковой после публикаций о конфликте интересов и определенного давления со стороны американских чиновников, выяснила "Украинская правда".

Источник: статья УП "Новые люди в старом Офисе. Кто и чем теперь занимается на Банковой"

Детали: По данным источников издания, о подготовке увольнения Шурмы стало известно еще летом. Но тогда в это мало кто верил.

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Прямая речь собеседника УП с Банковой: "Шурма бы себе работал и дальше. Но его работа – это на 90% переговоры. А после публикаций в медиа Ростислава перестали воспринимать международные партнеры. Просто отказывались с ним работать. И это сказывается на всей работе ОП".

Речь шла об истории с возмещением "зеленого тарифа" фирмам брата Шурмы и о протоколе НАПК о конфликте интересов.

Но, по данным УП, последнюю точку в карьерной истории Шурмы на Банковой поставили после разговоров президента Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном весной – летом 2024-го.

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Прямая речь собеседника УП во власти: "Американцы постоянно давили, что надо уволить Шурму и Олега Татарова. Потому что типа какая-то коррупция, чрезмерное влияние. Но говорят они без конкретики, общими фразами наших активистов. Как-то даже пригрозили визовыми санкциями против замов. Татарову это безразлично, он и так держится подальше от Штатов. А Ростика это задело".

Как известно, семья Шурмы живет за границей, а совместный с братом бизнес построен как международная структура.

"Санкции США для такого образа жизни были бы фатальными, поэтому Зеленский согласился 3 сентября отпустить Шурму, пока того не уничтожили", – говорится в статье.