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Радник Зеленського забороняє чиновникам і силовикам спілкуватися із журналістами УП – джерела

Роман Романюк, Альона Мазуренко Четвер, 10 жовтня 2024, 11:55
Радник Зеленського забороняє чиновникам і силовикам спілкуватися із журналістами УП – джерела
Дмитро Литвин і Володимир Зеленський, фото: Сергій Лещенко у Telegram

За даними УП, радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спускає "заборони" для силовиків і чиновників на спілкування із журналістами "Української правди".

Джерело: стаття УП "Нові люди в старому Офісі. Хто і чим тепер займається на Банковій"

Дослівно: "Як відомо УП, саме Литвин є тією людиною, яка опускає по владній вертикалі заборону для чиновників та силовиків спілкуватись із "Українською правдою", ділитися з нею інформацією чи й просто ходити на інтерв'ю та івенти.

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Саме Литвин віднедавна викреслює УП зі списків запрошених редакцій на зустрічі з президентом. Саме він телефонує з криками до людей, які ігнорують ці заборони".

Деталі: Литвин – у минулому журналіст і політичний експерт. Із Зеленським він був знайомий ще з часу зйомок "Слуги народу", а в медійну команду на Банкову потрапив більш як за рік до вторгнення. Він займався "темниками" для "слуг".

Після початку повномасштабного вторгнення Литвин виявився єдиним із технічної частини медійної команди, хто фізично був поруч і міг записувати за президентом тези для його промов.

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Так він опинився на "Об'єкті №1", провів із президентом найважчі перші дні російського вторгнення і вийшов із бункера уже основним спічрайтером Зеленського.

З часом основні медійники ОП Юрій Костюк та Кирило Тимошенко поступово випали з команди, а вплив Литвина виріс.

На початку вересня президент призначив його офіційним радником з питань комунікацій.

В діях радника наявні ознаки злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України: стаття 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), стаття 353 (самовільне присвоєння владних повноважень), можливо, стаття 364 (зловживання владою або службовим становищем), врешті стаття 344 (втручання у діяльність державного діяча).

Нагадаємо:

  • 9 жовтня "Українська правда" повідомила про системний тиск з боку Офісу президента. Зокрема, йдеться про блокування спікерів від влади щодо спілкування з журналістами "Української правди" та участі в заходах; тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з "Українською правдою".

Офіс президента
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