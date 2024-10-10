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Советник Зеленского запрещает чиновникам и силовикам общаться с журналистами УП – источники

Роман Романюк, Алена МазуренкоЧетверг, 10 октября 2024, 11:55
Советник Зеленского запрещает чиновникам и силовикам общаться с журналистами УП – источники
Дмитрий Литвин и Владимир Зеленский, фото: Сергей Лещенко в Telegram

По данным УП, советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин спускает "запреты" для силовиков и чиновников на общение с журналистами "Украинской правды".

Источник: статья УП "Новые люди в старом Офисе. Кто и чем теперь занимается на Банковой"

Дословно: "Как известно УП, именно Литвин является тем человеком, который опускает по властной вертикали запрет для чиновников и силовиков общаться с "Украинской правдой", делиться с ней информацией или просто ходить на интервью и ивенты.

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Именно Литвин с недавних пор вычеркивает УП из списков приглашенных редакций на встречи с президентом. Именно он звонит с криками к людям, которые игнорируют эти запреты".

Детали: Литвин - в прошлом журналист и политический эксперт. С Зеленским он был знаком еще со времени съемок "Слуги народа", а в медийную команду на Банковую попал более чем за год до вторжения. Он занимался "темниками" для "слуг".

После начала полномасштабного вторжения Литвин оказался единственным из технической части медийной команды, кто физически был рядом и мог записывать за президентом тезисы для его речей.

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Так он оказался на "Объекте №1", провел с президентом самые тяжелые первые дни российского вторжения и вышел из бункера уже основным спичрайтером Зеленского.

Со временем основные медийщики ОП Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко постепенно выпали из команды, а влияние Литвина выросло.

В начале сентября президент сделал его официальным советником по вопросам коммуникаций.

В действиях советника имеются признаки преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: статья 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), статья 353 (самовольное присвоение властных полномочий), возможно, статья 364 (злоупотребление властью или служебным положением), наконец статья 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

Напомним:

  • 9 октября "Украинская правда" сообщила о системном давлении со стороны Офиса президента. В частности, речь идет о блокировании спикеров от власти относительно общения с журналистами "Украинской правды" и участия в мероприятиях; давление на бизнес с целью остановить рекламное сотрудничество с "Украинской правдой".

Офис президента
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