Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

Президент Володимир Зеленський 8 вересня призначив собі двох радників, а очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку двох заступників.

Джерело: укази президента

Деталі: Радниками президента з питань комунікацій став Дмитро Литвин, а зі стратегічних питань – Олександр Камишін.

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Інший указ стосується звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської ОДА та призначення заступником керівника ОП.

Окрім нього, таку ж посаду отримала ексміністерка Ірина Верещук.

Довідково: Камишін був міністром стратегічних галузей промисловості.

ВІДЕО ДНЯ

Верещук - колишня віцепрем’єрка, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка нещодавно написала заяву про звільнення.

Литвин – спічрайтером Зеленського.

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Що передувало: У вівторок до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.