Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників
Президент Володимир Зеленський 8 вересня призначив собі двох радників, а очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку двох заступників.
Джерело: укази президента
Деталі: Радниками президента з питань комунікацій став Дмитро Литвин, а зі стратегічних питань – Олександр Камишін.
Інший указ стосується звільнення Віктора Микити з посади голови Закарпатської ОДА та призначення заступником керівника ОП.
Окрім нього, таку ж посаду отримала ексміністерка Ірина Верещук.
Довідково: Камишін був міністром стратегічних галузей промисловості.
Верещук - колишня віцепрем’єрка, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка нещодавно написала заяву про звільнення.
Литвин – спічрайтером Зеленського.
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Що передувало: У вівторок до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина.