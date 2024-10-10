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У Польщі вантажівка врізалась у мікроавтобус з українцями: двоє загиблих, пʼять поранених

"Українська правда"Четвер, 10 жовтня 2024, 12:13
У Польщі вантажівка врізалась у мікроавтобус з українцями: двоє загиблих, пʼять поранених
Фото: РАР

У Польщі зранку сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: Як зазначено, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

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В мікроавтобус, в якому перебували сім громадян України, врізалась вантажівка.

Фото: РАР
Фото: РАР

Внаслідок аварії загинули двоє осіб – чоловік і жінка віком 45 і 60 років.

На місці події співробітники поліції під наглядом прокуратури з'ясовують причини аварії.

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Фото: РАР
Фото: РАР

Передісторія:

аваріяжертвиПольща
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