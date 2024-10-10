У Польщі вантажівка врізалась у мікроавтобус з українцями: двоє загиблих, пʼять поранених
Четвер, 10 жовтня 2024, 12:13
У Польщі зранку сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса, в якому перебували громадяни України.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24
Деталі: Як зазначено, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.
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В мікроавтобус, в якому перебували сім громадян України, врізалась вантажівка.
Внаслідок аварії загинули двоє осіб – чоловік і жінка віком 45 і 60 років.
На місці події співробітники поліції під наглядом прокуратури з'ясовують причини аварії.
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Передісторія:
- 30 людей отримали поранення в результаті аварії автобуса в Дрездені у понеділок вранці 7 жовтня.
- Наприкінці серпня під час зіткнення двох трамваїв у польському Гданську постраждали сім людей.