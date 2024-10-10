В Польше грузовик врезался в микроавтобус с украинцами: двое погибших, пять раненых
Четверг, 10 октября 2024, 12:13
В Польше утром произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24
Детали: Как указано, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медыке.
Реклама:
В микроавтобус, в котором находились семь граждан Украины, врезался грузовик.
В результате аварии погибли два человека – мужчина и женщина в возрасте 45 и 60 лет.
На месте происшествия сотрудники полиции под наблюдением прокуратуры выясняют причины аварии.
РЕКЛАМА:
Предыстория:
- 30 человек получили ранения в результате аварии автобуса в Дрездене в понедельник утром 7 октября.
- В конце августа во время столкновения двух трамваев в польском Гданьске пострадали семь человек.