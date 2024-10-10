В Польше грузовик врезался в микроавтобус с украинцами: двое погибших, пять раненых

В Польше утром произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились граждане Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Как указано, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медыке.

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В микроавтобус, в котором находились семь граждан Украины, врезался грузовик.

Фото: РАР

В результате аварии погибли два человека – мужчина и женщина в возрасте 45 и 60 лет.

На месте происшествия сотрудники полиции под наблюдением прокуратуры выясняют причины аварии.

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Фото: РАР

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