Генштаб подтвердил удар по военному аэродрому «Ханская» в российской Адыгее

Силы обороны Украины поразили аэродром "Ханская", что в Республике Адыгея РФ, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook, источники "Украинской правды" в спецслужбах

Дословно Генштаб: "Под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО, зафиксировано возгорание".

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Детали: Отмечается, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Подробная информация о последствиях поражения уточняется.

"Задача выполнена силами и средствами СБУ, Главного управления разведки Минобороны и Сил специальных операций ВСУ", – подытожили в Генштабе.

По данным источника УП в спецслужбах, во время атаки на аэродроме находилось сразу 57 российских боевых и тренировочных самолетов и вертолетов. Среди них Су-34, Су-35 и Ми-8. Сколько из них уничтожено или повреждено, сейчас выясняют.

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"Но уже известно, что на аэродроме масштабные пожары и детонация. Среди прочего, это подтверждается также спутниковым мониторингом. Местные власти объявили эвакуацию", – рассказал собеседник издания.

По его словам, Россия использует этот аэродром в Краснодарском крае (в 450 км от линии фронта) для дозаправки и ракетно-бомбовых ударов по подразделениям Сил обороны и населенным пунктам Украины.

Собеседник УП также добавил, что в ночь на 10 октября дроны СБУ, ГУР, ВСУ и ССО поразили склад "Шахедов" в районе Эйска. Там зафиксировано несколько сильных взрывов, которые вызвали пожар и последующую детонацию на месте хранения беспилотников.

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