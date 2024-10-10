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НАТО з понеділка починає масштабні ядерні навчання

"Українська правда", Іванна КостінаЧетвер, 10 жовтня 2024, 15:42
НАТО з понеділка починає масштабні ядерні навчання
Стратегічний бомбардувальник Boeing B-52. Фото: Wikipedia

У понеділок НАТО розпочинає масштабні ядерні навчання Steadfast Noon із залученням десятків літаків та 2000 військових.

Джерело: заява генерального секретаря НАТО Марка Рютте після зустрічей з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом України Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "У непевному світі життєво важливо, щоб ми випробовували нашу оборону і зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що НАТО готовий і здатний відповісти на будь-яку загрозу".

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Деталі: За словами Рютте, навчання не передбачають використання бойової зброї, але близько 2000 військовослужбовців, які візьмуть участь у навчаннях, імітуватимуть місії, в яких військові літаки несуть американські ядерні боєголовки.

У навчаннях візьмуть участь близько 60 літаків з 13 країн, включаючи винищувачі F-35A та бомбардувальники B-52.

Основні маневри відбудуться над Великою Британією, Північним морем, Бельгією та Нідерландами.

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Навчання триватимуть близько двох тижнів.

Передісторія:

  • Раніше Марк Рютте закликав не слухати ядерні погрози Росії та акцентував, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї. 
  • У ЄС, коментуючи ядерні погрози Путіна, заявили, що це ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію Брюсселя щодо продовження підтримки України.
  • Російський лідер Владімір Путін перед цим заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

НАТО
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