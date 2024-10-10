НАТО з понеділка починає масштабні ядерні навчання
У понеділок НАТО розпочинає масштабні ядерні навчання Steadfast Noon із залученням десятків літаків та 2000 військових.
Джерело: заява генерального секретаря НАТО Марка Рютте після зустрічей з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президентом України Володимиром Зеленським, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "У непевному світі життєво важливо, щоб ми випробовували нашу оборону і зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що НАТО готовий і здатний відповісти на будь-яку загрозу".
Деталі: За словами Рютте, навчання не передбачають використання бойової зброї, але близько 2000 військовослужбовців, які візьмуть участь у навчаннях, імітуватимуть місії, в яких військові літаки несуть американські ядерні боєголовки.
У навчаннях візьмуть участь близько 60 літаків з 13 країн, включаючи винищувачі F-35A та бомбардувальники B-52.
Основні маневри відбудуться над Великою Британією, Північним морем, Бельгією та Нідерландами.
Навчання триватимуть близько двох тижнів.
Передісторія:
- Раніше Марк Рютте закликав не слухати ядерні погрози Росії та акцентував, що союзники зараз не бачать прямих ризиків застосування ядерної зброї.
- У ЄС, коментуючи ядерні погрози Путіна, заявили, що це ще одне свідчення його безвідповідальної поведінки й вони не змінять позицію Брюсселя щодо продовження підтримки України.
- Російський лідер Владімір Путін перед цим заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.