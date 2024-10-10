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НАТО с понедельника начинает масштабные ядерные учения

"Украинская правда", Иванна КостинаЧетверг, 10 октября 2024, 15:42
НАТО с понедельника начинает масштабные ядерные учения
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52. Фото: Wikipedia

В понедельник НАТО начинает масштабные ядерные учения Steadfast Noon с привлечением десятков самолетов и 2000 военных.

Источник: заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте после встреч с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "В неопределенном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готов и способен ответить на любую угрозу".

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Детали: По словам Рютте, учения не предусматривают использования боевого оружия, но около 2000 военнослужащих, которые примут участие в учениях, будут имитировать миссии, в которых военные самолеты несут американские ядерные боеголовки.

В учениях примут участие около 60 самолетов из 13 стран, включая истребители F-35A и бомбардировщики B-52.

Основные маневры пройдут над Великобританией, Северным морем, Бельгией и Нидерландами.

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Учения продлятся около двух недель.

Предыстория:

  • Ранее Марк Рютте призвал не слушать ядерные угрозы России и акцентировал, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.
  • В ЕС, комментируя ядерные угрозы Путина, заявили, что это еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию Брюсселя относительно продолжения поддержки Украины.
  • Российский лидер Владимир Путин перед этим заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

НАТО
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