НАТО с понедельника начинает масштабные ядерные учения

В понедельник НАТО начинает масштабные ядерные учения Steadfast Noon с привлечением десятков самолетов и 2000 военных.

Источник: заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте после встреч с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "В неопределенном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готов и способен ответить на любую угрозу".

Реклама:

Детали: По словам Рютте, учения не предусматривают использования боевого оружия, но около 2000 военнослужащих, которые примут участие в учениях, будут имитировать миссии, в которых военные самолеты несут американские ядерные боеголовки.

В учениях примут участие около 60 самолетов из 13 стран, включая истребители F-35A и бомбардировщики B-52.

Основные маневры пройдут над Великобританией, Северным морем, Бельгией и Нидерландами.

РЕКЛАМА:

Учения продлятся около двух недель.

Предыстория: