НАТО с понедельника начинает масштабные ядерные учения
В понедельник НАТО начинает масштабные ядерные учения Steadfast Noon с привлечением десятков самолетов и 2000 военных.
Источник: заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте после встреч с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "В неопределенном мире жизненно важно, чтобы мы испытывали нашу оборону и укрепляли ее, чтобы наши противники знали, что НАТО готов и способен ответить на любую угрозу".
Детали: По словам Рютте, учения не предусматривают использования боевого оружия, но около 2000 военнослужащих, которые примут участие в учениях, будут имитировать миссии, в которых военные самолеты несут американские ядерные боеголовки.
В учениях примут участие около 60 самолетов из 13 стран, включая истребители F-35A и бомбардировщики B-52.
Основные маневры пройдут над Великобританией, Северным морем, Бельгией и Нидерландами.
Учения продлятся около двух недель.
Предыстория:
- Ранее Марк Рютте призвал не слушать ядерные угрозы России и акцентировал, что союзники сейчас не видят прямых рисков применения ядерного оружия.
- В ЕС, комментируя ядерные угрозы Путина, заявили, что это еще одно свидетельство его безответственного поведения и они не изменят позицию Брюсселя относительно продолжения поддержки Украины.
- Российский лидер Владимир Путин перед этим заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.