"Схеми" знайшли у сестри екснардепа Розенбалата незадекларовані нерухомість і доходи в ОАЕ на $1 млн

Журналісти проєкту "Схеми" виявили у депутатки Житомирської міськради Олени Розенблат, яка є сестрою колишнього народного депутата та фігуранта "бурштинової справи" Борислава Розенблата незадекларовану елітну нерухомість та доходи від її оренди майже на $1 млн.

Джерело: розслідування "Схем" ("Радіо Свобода")

Деталі: За даними журналістів, які посилаються на витік даних з дубайських державних реєстрів, депутатка не задекларувала нерухомість на $600 тис. та дохід від її оренди та продажу на 359 тис. Cукупно це - 959 тис. або 27 млн. гривень за актуальним на той час курсом.

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Згідно з даними з дубайського витоку, у 2019 році депутатка придбала в Дубаї одразу два обʼєкти нерухомості: квартиру за 330 тисяч доларів (7,9 мільйона гривень на момент купівлі – ред.) та готельний номер за 270 тисяч доларів (6,4 мільйона гривень на момент купівлі – ред.).

Номер розташований в елітному готельному комплексі Seven Hotel and Apartments The Palm, а апартаменти на 70 квадратних метрів – у District One Residences 14. Рієлторське агентство Binayah Properties називає цей житловий комплекс "втіленням розкішного життя в Дубаї".

Згідно з даними з дубайського витоку обидва обʼєкти нерухомості з 2019 року принесли Розенблат сукупно 259 тисяч доларів доходу (9,1 мільйона гривень за курсом на момент транзакцій – ред.), який вона також не зазначала у жодній із своїх декларацій.

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Журналісти нагадують, що за законом депутати міськрад, як вона, мають вказувати у деклараціях будь-який свій дохід.

Повідомляється, що квартиру депутатка продала у січні 2024 року за 459 тисяч доларів. На цій угоді вона заробила 129 тисяч доларів (5,1 мільйона гривень за курсом на момент транзакції – ред.). Проте, у своїх деклараціях про це не згадала.

Хоча, як говориться в розслідування, річну декларацію за 2024 рік Розенблат ще має час подати до 1 квітня 2025 року, одноразовий дохід від 151 тисяч гривень вона мала б вказати у декларації про суттєві зміни у майновому стані, але цього не зробила.

"Готельний номер – здається в оренду. Та скільки саме грошей приносить Розенблат – напевно невідомо. Інформація про це в реєстрі відсутня, адже кошти з оренди спершу отримує готель", - зазначають журналісти.

Seven Hotel and Apartments The Palm

На своєму сайті Seven Hotel and Apartments The Palm обіцяє інвесторам гарантований дохід у понад 10% від вартості придбаного готельного номера. "Відтак, з січня 2019 року Розенблат могла отримувати по 27 тисяч доларів щорічно, що за пʼять років склало б понад 130 тисяч доларів – дохід, який Розенблат теж не декларувала", - підрахували "Схеми".

Більше деталей: Деяке своє закордонне майно депутатка Житомирської міськради все ж вказує у деклараціях, говориться у розслідуванні. Зокрема, квартиру на 70 квадратних метрів, яку у 2020 році, як вона сама зазначає, придбала у Дубаї за 11,5 мільйонів гривень – але не дохід, який вона приносить. Хоча, як встановили "Схеми", цю квартиру Розенблат з 2021 року здає в оренду.

Ця квартира міститься у житловому комплексі преміумкласу The Residences at Marina Gate II, який звели у 2019 році. На сайті забудовника, компанії Select Group, зазначено, що "Marina Gate II пропонує розкішне життя в центрі одного з найбільш привабливих районів Дубая".

The Residences at Marina Gate II

Згідно з даними витоку з державного земельного реєстру Дубаю, зазначають журналісти, сукупний дохід від оренди цих апартаментів складає понад 100 тисяч доларів (3,5 мільйони гривень за курсом на момент транзакцій – ред.). Проте згадок про ці прибутки у деклараціях Розенблат немає.

Також "Схеми" дізналися, що у січні 2024 року, відповідно до інформації з дубайського витоку, квартиру Розенблат винайняв громадянин Росії й проживатиме там до січня 2025 року. За це він заплатив 150 тисяч дирхам або 40,5 тисяч доларів. Його ім’я журналістам встановити не вдалось.

Журналісти "Схем" звернулись до Олени Розенблат та розпитали її про дубайське майно та про те, чому вона, депутатка Житомирської міськради, у розпал війни Росії проти України здає свою нерухомість в оренду громадянину РФ. Розенблат відповіла, що про цього орендаря їй нічого не відомо.

На запитання про те, чому вона не вказала у деклараціях усю свою нерухомість у Дубаї та доходи від неї, депутатка відповіла, що не знає ні про готельний номер, ані про квартиру у Дубаї, ані про дохід від них.

На запит "Схем" у Національному агентстві з протидії корупції (НАЗК) повідомили, що депутатка міськради не нестиме відповідальності за невиконання вимоги вказувати всі свої статки у деклараціях до 2020 року, адже строки давності притягнення її до відповідальності за це – вже спливли.

За те, що Розенблат не вказувала всі свої дубайські статки у подальших деклараціях від 2021 року – відповідальність передбачена. У НАЗК відповіли, що проведуть повну перевірку декларацій депутатки, щойно отримають докази володіння нею незадекларованим майном.

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