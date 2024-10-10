"Схемы" нашли у сестры экс-нардепа Розенбалата незадекларированные недвижимость и доходы в ОАЭ на $1 млн

Журналисты проекта "Схемы" обнаружили у депутата Житомирского горсовета Елены Розенблат, которая является сестрой бывшего народного депутата и фигуранта "янтарного дела" Борислава Розенблата незадекларированную элитную недвижимость и доходы от ее аренды почти на $1 млн.

Источник: расследование "Схем" ("Радио Свобода")

Детали: По данным журналистов, которые ссылаются на утечку данных из дубайских государственных реестров, депутат не задекларировала недвижимость на $600 тыс. и доход от ее аренды и продажи на 359 тыс. Совокупно это - 959 тыс. или 27 млн. гривен по актуальному на то время курсу.

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Согласно данным из дубайской утечки, в 2019 году депутат приобрела в Дубае сразу два объекта недвижимости: квартиру за 330 тысяч долларов (7,9 миллиона гривен на момент покупки - ред.) и гостиничный номер за 270 тысяч долларов (6,4 миллиона гривен на момент покупки - ред.).

Номер расположен в элитном гостиничном комплексе Seven Hotel and Apartments The Palm, а апартаменты на 70 квадратных метров - в District One Residences 14. Риэлторское агентство Binayah Properties называет этот жилой комплекс "воплощением роскошной жизни в Дубае".

Согласно данным из дубайской утечки, оба объекта недвижимости с 2019 года принесли Розенблат совокупно 259 тысяч долларов дохода (9,1 миллиона гривен по курсу на момент транзакций - ред.), который она также не отмечала ни в одной из своих деклараций.

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Журналисты напоминают, что по закону депутаты горсоветов, как она, должны указывать в декларациях любой свой доход.

Сообщается, что квартиру депутат продала в январе 2024 года за 459 тысяч долларов. На этой сделке она заработала 129 тысяч долларов (5,1 миллиона гривен по курсу на момент транзакции - ред.). Однако, в своих декларациях об этом не упомянула.

Хотя, как говорится в расследовании, годовую декларацию за 2024 год Розенблат еще имеет время подать до 1 апреля 2025 года, единовременный доход от 151 тысяч гривен она должна была бы указать в декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии, но этого не сделала.

"Гостиничный номер - сдается в аренду. Но сколько именно денег приносит Розенблат - наверняка неизвестно. Информация об этом в реестре отсутствует, ведь средства с аренды сначала получает отель", - отмечают журналисты.

Seven Hotel and Apartments The Palm

На своем сайте Seven Hotel and Apartments The Palm обещает инвесторам гарантированный доход в более 10% от стоимости приобретенного гостиничного номера. "Следовательно, с января 2019 года Розенблат могла получать по 27 тысяч долларов ежегодно, что за пять лет составило бы более 130 тысяч долларов - доход, который Розенблат тоже не декларировала", - подсчитали „Схемы".

Больше деталей: Некоторое свое зарубежное имущество депутат Житомирского горсовета все же указывает в декларациях, говорится в расследовании. В частности, квартиру на 70 квадратных метров, которую в 2020 году, как она сама отмечает, приобрела в Дубае за 11,5 миллионов гривен - но не доход, который она приносит. Хотя, как установили "Схемы", эту квартиру Розенблат с 2021 года сдает в аренду.

Эта квартира находится в жилом комплексе премиум-класса The Residences at Marina Gate II, который возвели в 2019 году. На сайте застройщика, компании Select Group, указано, что "Marina Gate II предлагает роскошную жизнь в центре одного из самых привлекательных районов Дубая".

The Residences at Marina Gate II

Согласно данным утечки из государственного земельного реестра Дубая, отмечают журналисты, совокупный доход от аренды этих апартаментов составляет более 100 тысяч долларов (3,5 миллиона гривен по курсу на момент транзакций - ред.). Однако упоминаний об этих доходах в декларациях Розенблата нет.

Также "Схемы" узнали, что в январе 2024 года, согласно информации из дубайской утечки, квартиру Розенблат снял гражданин России и будет проживать там до января 2025 года. За это он заплатил 150 тысяч дирхам или 40,5 тысяч долларов. Его имя журналистам установить не удалось.

Журналисты "Схем" обратились к Елене Розенблат и расспросили ее о дубайском имуществе и о том, почему она, депутат Житомирского горсовета, в разгар войны России против Украины сдает свою недвижимость в аренду гражданину РФ. Розенблат ответила, что об этом арендаторе ей ничего не известно.

На вопрос о том, почему она не указала в декларациях всю свою недвижимость в Дубае и доходы от нее, депутат ответила, что не знает ни о гостиничном номере, ни о квартире в Дубае, ни о доходе от них.

Напомним: