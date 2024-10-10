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Норвегія на розширення виробництва зброї для України виділяє майже $90 млн

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 жовтня 2024, 19:32
Норвегія на розширення виробництва зброї для України виділяє майже $90 млн
Фото: Getty Images

Міністерство оборони Норвегії повідомило про ухвалення рішення щодо виділення  до 967 млн крон (близько $89,9 млн) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки, зокрема, для України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За словами очільника оборонного відомства Бйорна Арільда Грамма, наразі існує критична потреба в оборонному обладнанні як в Україні і союзників, так і на національному рівні.

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"Дорожня карта – це комплексний план, який допоможе збільшити виробничі потужності оборонної промисловості Норвегії. Цим ми беремо на себе відповідальність за допомогу в задоволенні українських, національних і союзницьких потреб", – акцентував він.

Міністр наголосив, що у Норвегії та Європі виробничі потужності в оборонній промисловості були скорочені після кількох десятиліть миру та зниження попиту, а вторгнення Росії в Україну вимагає змінити цю тенденцію.

Він акцентував на тому, що Україна залежить від доступу до ППО, ракет, артилерійських снарядів та інших засобів, щоб продовжувати свою оборону. 

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"І галузь, і уряд зробили багато для збільшення виробництва в Норвегії, але це всеосяжний і довгостроковий виклик для всіх наших союзників. За допомогою цієї дорожньої карти ми беремо на себе відповідальність за збільшення спроможності Норвегії та союзників підтримувати Україну в її боротьбі", – наголосив він.

Грамм заявив, що країна збільшить підтримку інновацій для норвезьких оборонних компаній, що розробляють обладнання для України.

У Міноборони зазначили, що кошти будуть спрямовані на

  • малі та середні норвезькі компанії, які можуть подати заявку на фінансування для промислового виробництва технологій, які можуть бути корисні для українських Сил оборони;
  • нову лінію з виробництва ракетних двигунів на заводі Nammo в Раугфоссе;
  • нарощування норвезького виробництва гексаміну, важливого компонента для створення сучасних вибухових речовин; техніко-економічне обґрунтування нового заводу з виробництва вибухових речовин.

Як відомо, Норвегія – одна з небагатьох західних країн, що виробляють такі вибухові речовини, які потрібні Україні для оборони від Росії.

Передісторія:

  • Нещодавно стало відомо, що уряд Норвегії планує спрямувати близько $23,6 млн на інвестиції Norfund (Норвезького інвестиційного фонду для країн, що розвиваються) в Україну. 
  • У вересні країна вирішила виділити додаткові 48,28 млн євро до Міжнародного фонду для України на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони.
  • А перед цим Норвегія вже зробила внесок у закупівлю засобів ППО, обладнання для розмінування, артилерійських боєприпасів, транспортних засобів, інженерних машин, кранів, запасних частин та обладнання для обслуговування українських платформ і малих катерів.

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НорвегіяУкраїназброя
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