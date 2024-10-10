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Норвегия на расширение производства оружия для Украины выделяет почти $90 млн

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловЧетверг, 10 октября 2024, 19:32
Норвегия на расширение производства оружия для Украины выделяет почти $90 млн
Фото: Getty Images

Министерство обороны Норвегии сообщило о принятии решения о выделении до 967 млн крон (около $89,9 млн) на четыре новых проекта, которые направлены на увеличение мощностей, в частности по производству ракетных двигателей и компонентов для создания взрывчатки, в частности, для Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По словам главы оборонного ведомства Бьорна Арильда Грамма, сейчас существует критическая потребность в оборонном оборудовании как в Украине и союзников, так и на национальном уровне.

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"Дорожная карта – это комплексный план, который поможет увеличить производственные мощности оборонной промышленности Норвегии. Этим мы берем на себя ответственность за помощь в удовлетворении украинских, национальных и союзнических потребностей", – акцентировал он.

Министр подчеркнул, что в Норвегии и Европе производственные мощности в оборонной промышленности были сокращены после нескольких десятилетий мира и снижения спроса, а вторжение России в Украину требует изменить эту тенденцию.

Он акцентировал на том, что Украина зависит от доступа к ПВО, ракет, артиллерийских снарядов и других средств, чтобы продолжать свою оборону.

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"И отрасль, и правительство сделали многое для увеличения производства в Норвегии, но это всеобъемлющий и долгосрочный вызов для всех наших союзников. С помощью этой дорожной карты мы берем на себя ответственность за увеличение способности Норвегии и союзников поддерживать Украину в их борьбе", – подчеркнул он.

Грамм заявил, что страна увеличит поддержку инноваций для норвежских оборонных компаний, разрабатывающих оборудование для Украины.

В Минобороны отметили, что средства будут направлены на:

  • малые и средние норвежские компании, которые могут подать заявку на финансирование для промышленного производства технологий, которые могут быть полезны для украинских Сил обороны;
  • новую линию по производству ракетных двигателей на заводе Nammo в Раугфоссе;
  • наращивание норвежского производства гексамина, важного компонента для создания современных взрывчатых веществ;
  • технико-экономическое обоснование нового завода по производству взрывчатых веществ.

Как известно, Норвегия – одна из немногих западных стран, производящих такие взрывчатые вещества, которые нужны Украине для обороны от России.

Предыстория:

  • Недавно стало известно, что правительство Норвегии планирует направить около $23,6 млн на инвестиции Norfund (Норвежского инвестиционного фонда для развивающихся стран) в Украину.
  • В сентябре страна решила выделить дополнительные 48,28 млн евро в Международный фонд для Украины на закупку дронов и средств противовоздушной обороны.
  • А перед этим Норвегия уже сделала вклад в закупку средств ПВО, оборудования для разминирования, артиллерийских боеприпасов, транспортных средств, инженерных машин, кранов, запасных частей и оборудования для обслуживания украинских платформ и малых катеров.

Читайте также статью "ЕП" о том, почему Норвегия помогает ВСУ много, но недостаточно

НорвегияУкраинаоружие
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