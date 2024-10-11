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Ворог окупував три населені пункти в районі Мирнограда на Донеччині – DeepState

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 жовтня 2024, 00:46
Ворог окупував три населені пункти в районі Мирнограда на Донеччині – DeepState
карта DeepState

За даними аналітиків DeepState, росіяни окупували три населені пункти в районі міста Мирноград (Донецької області – ред.)— Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Останнім часом, на перший погляд, можна було спостерігати певний спад активності в районі відтинку Гродівка-Новогродівка, але кацапи постійно намагалися прориватися з різною інтенсивністю через позиції українських військових.

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Десь вони дійсно вперлися та не мають успіхів, але є ділянки, які все ж прощупали московити на слабкість. Дуже часто успіх проявляється у застосуванні тактики обходу місця, де противник зустрічає спротив".

Деталі: Як зазначають аналітики, Миколаївка, по суті, є останнім населеним пунктом перед Мирноградом. Тож найближчим часом, імовірно, велике місто відчує спроби тиску та намагань прориватися на південні околиці.

Дослівно: "На сьогодні можна прослідкувати певну тенденцію, що кацапи вперлися в позиції у вигляді ВОПів та інших інженерно-фортифікаційних споруд.

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Але частина з них підготовлена недостатньо якісно, частина розташована абсолютно безглуздо, тож основний успіх стримування лежить просто на плечах наших відважних бійців".

Деталі: Аналітики DeepState додають, що для подальшого просування, окрім піхоти і техніки, ворог може активізувати артилерію, авіацію, міномети тощо.

Дослівно: "Не виключено, що саме в цей район (росіяни – ред.) підтягнуть додаткові сили, щоб зібрати їх для розвитку вже здобутого успіху".

Донецька областьвійнаокупаціяРосія
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