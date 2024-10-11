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Враг оккупировал три населенных пункта в районе Мирнограда в Донецкой области – DeepState

Ольга ГлущенкоПятница, 11 октября 2024, 00:46
Враг оккупировал три населенных пункта в районе Мирнограда в Донецкой области – DeepState
карта DeepState

По данным аналитиков DeepState, россияне оккупировали три населенных пункта в районе города Мирноград (Донецкой области – ред.) – Николаевку, Красный Яр, Крутой Яр.

Источник: DeepState

Дословно: "В последнее время, на первый взгляд, можно было наблюдать определенный спад активности в районе отрезка Гродовка-Новогродовка, но кацапы постоянно пытались прорываться с разной интенсивностью через позиции украинских военных.

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Где-то они действительно уперлись и не имеют успехов, но есть участки, которые все же прощупали московиты на слабость. Очень часто успех проявляется в применении тактики обхода места, где противник встречает сопротивление".

Детали: Как отмечают аналитики, Николаевка, по сути, является последним населенным пунктом перед Мирноградом. Поэтому в ближайшее время, вероятно, большой город почувствует попытки давления и попыток прорываться на южные окраины.

Дословно: "На сегодня можно проследить определенную тенденцию, что кацапы уперлись в позиции в виде ВОПов и других инженерно-фортификационных сооружений.

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Но часть из них подготовлена недостаточно качественно, часть расположена абсолютно бессмысленно, поэтому основной успех сдерживания лежит просто на плечах наших отважных бойцов".

Детали: Аналитики DeepState добавляют, что для дальнейшего продвижения, кроме пехоты и техники, враг может активизировать артиллерию, авиацию, минометы и тому подобное.

Дословно: "Не исключено, что именно в этот район (россияне - ред.) подтянут дополнительные силы, чтобы собрать их для развития уже достигнутого успеха".

Донецкая областьвойнаоккупацияРосcия
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