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ППО збила всі ворожі безпілотники над Києвом, в області ще триває бойова робота

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 жовтня 2024, 07:03
ППО збила всі ворожі безпілотники над Києвом, в області ще триває бойова робота
Фото: Getty Images

У ніч на 11 жовтня сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, які російська армія запустила на Київ, в області ще триває бойова робота проти решти БпЛА.

Джерело: КМВА у Telegram

Дослівно: "Сьогодні вночі російська армія намагалася вразити столицю України безпілотними літальним апаратами. На Київ дрони заходили з різних напрямків".

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Деталі: Повідомляється, що повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Також, на цю хвилину в Київській області ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога. Не виключено оголошення повітряної тривоги у Києві.

безпілотникиКиїввійнаППО
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