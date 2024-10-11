ПВО сбила все вражеские беспилотники над Киевом, в области еще продолжается боевая работа

В ночь на 11 октября силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники, которые российская армия запустила на Киев, в области еще продолжается боевая работа против оставшихся БпЛА.

Источник: КМВА в Telegram

Дословно: "Сегодня ночью российская армия пыталась поразить столицу Украины беспилотными летательными аппаратами. На Киев дроны заходили с разных направлений".

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Детали: Сообщается, что воздушная тревога в столице продолжалась более трех часов. Силами и средствами ПВО все вражеские БПЛА, которые угрожали столице, были обезврежены.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются.

Также, на эту минуту в Киевской области ведется боевая работа против остальных запущенных БпЛА врага. Не исключено объявление воздушной тревоги в Киеве.