Всесвітній банк схвалив створення посередницького фонду для підтримки України

Виконавча рада Світового банку схвалила створення фінансового посередницького фонду (FIF) для підтримки України. Очікується, що перші внески до фонду надійдуть від США, Канади та Японії,

Джерело: Reuters з посиланням на джерела, передає "Голос Америки"

Деталі: Єдине заперечення проти голосування надійшло від Росії, повідомили два джерела, знайомі з голосуванням.

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Фонд, який буде управлятися Світовим банком, допоможе виконати обіцянку, дану лідерами G7, про надання Україні до $50 млрд додаткового фінансування до кінця року, оскільки вона продовжує відбивати російське вторгнення, що почалося понад два роки тому, повідомили джерела.

Точні суми внесків від США, Японії та Канади все ще визначаються, але всі вони будуть забезпечені відсотками із заморожених російських суверенних активів, повідомило одне з джерел.

Голосування Світового банку відбулося наступного дня після того, як представники країн Європейського Союзу домовилися надати Україні до 35 мільярдів євро ($38,3 млрд) у рамках частки блоку в більшій запланованій позиці від країн G7, яку також підтримують доходи від заморожених активів російського Центрального банку, йдеться в заяві Ради ЄС.