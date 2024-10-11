Всемирный банк одобрил создание посреднического фонда для поддержки Украины

Исполнительный совет Всемирного банка одобрил создание финансового посреднического фонда (FIF) для поддержки Украины. Ожидается, что первые взносы в фонд поступят от США, Канады и Японии,

Источник: Reuters со ссылкой на источники, передает "Голос Америки"

Детали: Единственное возражение против голосования поступило от России, сообщили два источника, знакомые с голосованием.

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Фонд, который будет управляться Всемирным банком, поможет выполнить обещание, данное лидерами G7, о предоставлении Украине до $50 млрд дополнительного финансирования до конца года, поскольку она продолжает отражать российское вторжение, начавшееся более двух лет назад, сообщили источники.

Точные суммы взносов от США, Японии и Канады все еще определяются, но все они будут обеспечены процентами с замороженных российских суверенных активов, сообщил один из источников.

Голосование Всемирного банка состоялось на следующий день после того, как представители стран Европейского Союза договорились предоставить Украине до 35 миллиардов евро ($38,3 млрд) в рамках доли блока в более крупном запланированном займе от стран G7, который также поддерживают доходы от замороженных активов российского Центрального банка, говорится в заявлении Совета ЕС.