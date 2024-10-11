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Захисники знешкодили ще 1 140 загарбників та збили ворожий гелікоптер

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 жовтня 2024, 07:53
Захисники знешкодили ще 1 140 загарбників та збили ворожий гелікоптер
фото: Getty Images

За минулу добу втрати росіян вбитими та пораненими на фронті склали 1 140 осіб. Збройні сили збили також один ворожий гелікоптер.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 666 340 (+1 140) осіб,
  • танків ‒ 8 953 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17 800 (+35) од,
  • артилерійських систем – 19 322 (+59) од,
  • РСЗВ – 1 229 (+4) од,
  • засобів ППО ‒ 976 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16837 (+70),
  • крилатих ракет ‒ 2619 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26398 (+84) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3396 (+10).

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