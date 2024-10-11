Защитники обезвредили еще 1 140 захватчиков и сбили вражеский вертолет

За минувшие сутки потери россиян убитыми и ранеными на фронте составили 1 140 человек. Вооруженные силы сбили также один вражеский вертолет.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составили:

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