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Защитники обезвредили еще 1 140 захватчиков и сбили вражеский вертолет

Станислав ПогориловПятница, 11 октября 2024, 07:53
Защитники обезвредили еще 1 140 захватчиков и сбили вражеский вертолет
фото: Getty Images

За минувшие сутки потери россиян убитыми и ранеными на фронте составили 1 140 человек. Вооруженные силы сбили также один вражеский вертолет.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.10.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 666 340 (+1 140) человек,
  • танков - 8 953 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 17 800 (+35) ед,
  • артиллерийских систем - 19 322 (+59) ед,
  • РСЗО - 1 229 (+4) ед,
  • средств ПВО - 976 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16837 (+70),
  • крылатых ракет - 2619 (+0),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26398 (+84) ед,
  • специальной техники - 3396 (+10).

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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