Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Одещину балістикою: зруйновано 2-поверховий будинок, під завалами загинули люди

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 жовтня 2024, 08:17
Росіяни атакували Одещину балістикою: зруйновано 2-поверховий будинок, під завалами загинули люди
Фото: Кіпер у Telegram

Російські війська атакували Одеську область балістичними ракетами, внаслідок чого буз зруйнований двоповерховий будинок. Загинуло четверо людей, серед яких підліток.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди".

Реклама:

Деталі: За його словами, рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

 

Також 10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані.

 

Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці.

РЕКЛАМА:
 

Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

 

Оновлено. Згодом в Офісі генпрокурора розповіли, що російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі Одеського району, попередньо, балістичною ракетою "Іскандер-М" 10 жовтня близько 22:35.

Зруйновано двоповерхову будівлю, де проживали працівники приватного підприємства, та виробничі приміщення.

Внаслідок атаки загинули четверо людей, серед них 16-річна дівчина, ще девʼятеро зазнали поранень.

Одеська областьжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: США завдали удару по складах зброї хуситів у Ємені

ISW: теорія перемоги Путіна – це виснаження України, але йому не вдасться

відеоЖурналісти CNN вперше показали, як ГУР запускає дрони "Люті" по Росії

У Київському ТЦК заявили про збільшення явки чоловіків після рейдів

49 прокурорів Хмельниччини оформили інвалідність у голови МСЕК Крупи і покривали її – Бутусов

Нардеп-утікач Одарченко, який пропонував хабар Найєму, з'явився на засідання суду відеозв'язком

Усі новини...
Одеська область
Удар РФ по Одещині 9 жовтня: у лікарні помер 48-річний чоловік, кількість жертв зросла до 9
Удар росіян по Одещині: помер 26-річний чоловік, жертв уже 8
Удар росіян по Одещині 9 жовтня: кількість жертв зросла до 7
Останні новини
06:06
Bloomberg: США завдали удару по складах зброї хуситів у Ємені
05:43
оновлюєтьсяУкраїну атакували російські БпЛА
04:02
оновленоУ Києві та області працювала ППО
03:38
ISW: теорія перемоги Путіна – це виснаження України, але йому не вдасться
02:27
DeepState: Сили оборони відновили позиції в районі Липців на Харківщині
01:16
У Пентагоні підтвердили, що над їхньою авіабазою у Вірджинії літали невідомі дрони
00:32
100-річний президент США Джиммі Картер достроково проголосував за Гарріс
23:59
відеоЖурналісти CNN вперше показали, як ГУР запускає дрони "Люті" по Росії
23:33
БоксIBF визначила дедлайн реваншу між Джошуа і Дюбуа
23:30
Україна вперше взяла участь в найбільшому іспаномовному книжковому ярмарку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: