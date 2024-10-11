Росіяни атакували Одещину балістикою: зруйновано 2-поверховий будинок, під завалами загинули люди

Російські війська атакували Одеську область балістичними ракетами, внаслідок чого буз зруйнований двоповерховий будинок. Загинуло четверо людей, серед яких підліток.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди".

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Деталі: За його словами, рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

Також 10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані.

Десятьом людям була надана психологічна допомога на місці.

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Оновлено. Згодом в Офісі генпрокурора розповіли, що російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі Одеського району, попередньо, балістичною ракетою "Іскандер-М" 10 жовтня близько 22:35.

Зруйновано двоповерхову будівлю, де проживали працівники приватного підприємства, та виробничі приміщення.

Внаслідок атаки загинули четверо людей, серед них 16-річна дівчина, ще девʼятеро зазнали поранень.