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Россияне атаковали Одесчину баллистикой: разрушен 2-этажный дом, под завалами погибли люди

Станислав ПогориловПятница, 11 октября 2024, 08:17
Россияне атаковали Одесчину баллистикой: разрушен 2-этажный дом, под завалами погибли люди
Фото: Кіпер у Telegram

Российские войска атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего буз разрушен двухэтажный дом. Погибли четыре человека, среди которых подросток.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "В результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди".

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Детали: По его словам, спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека под обломками здания погибли. Среди погибших 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

 

Также 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четыре человека в тяжелом состоянии.

 

Десяти людям была оказана психологическая помощь на месте.

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Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

 

Обновлено. Позже в Офисе генпрокурора рассказали, что российские войска ударили по гражданской инфраструктуре Одесского района, предварительно, баллистической ракетой "Искандер-М" 10 октября около 22:35.

Разрушено двухэтажное здание, где проживали работники частного предприятия, и производственные помещения.

В результате атаки погибли четыре человека, среди них 16-летняя девушка, еще девять получили ранения.

Одесская областьжертвы
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