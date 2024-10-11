Россияне атаковали Одесчину баллистикой: разрушен 2-этажный дом, под завалами погибли люди
Российские войска атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего буз разрушен двухэтажный дом. Погибли четыре человека, среди которых подросток.
Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь: "В результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди".
Детали: По его словам, спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека под обломками здания погибли. Среди погибших 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.
Также 10 человек получили ранения и травмы, девять пострадавших госпитализированы. Четыре человека в тяжелом состоянии.
Десяти людям была оказана психологическая помощь на месте.
Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.
Обновлено. Позже в Офисе генпрокурора рассказали, что российские войска ударили по гражданской инфраструктуре Одесского района, предварительно, баллистической ракетой "Искандер-М" 10 октября около 22:35.
Разрушено двухэтажное здание, где проживали работники частного предприятия, и производственные помещения.
В результате атаки погибли четыре человека, среди них 16-летняя девушка, еще девять получили ранения.