Засідання "Рамштайн": У Білому домі ще не ухвалили рішення щодо зустрічі

Під час брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що адміністрація США продовжує опрацьовувати деталі перенесеного візиту президента Джо Байдена до Німеччини, а також можливість проведення зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") на іншу дату.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України на рівні глав держав, або ж буде проведене на міністерському рівні, речниця Білого дому не повідомила деталей.

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Вона лише зазначила, що це питання відкладене.

Своєю чергою у Пентагоні зазначили, що наразі нової дати та місця зустрічі "Рамштайну" поки нема.

"Ми працюємо над цим питанням. І, звісно, щойно ми це зробимо, ми повідомимо вам про це", – зазначив речник Пентагону Пат Райдер.

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Як відомо, 12 жовтня український президент Володимир Зеленський мав взяти участь у засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

На засіданні мав головувати президент США Джо Байден, але через наближення урагану "Мітлон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи. Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відео: Чому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського.