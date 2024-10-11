Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Заседание "Рамштайн": В Белом доме еще не приняли решение о встрече

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПятница, 11 октября 2024, 08:22
Заседание Рамштайн: В Белом доме еще не приняли решение о встрече
A White House spokeswoman. Illustrative photo: Getty Images

Во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что администрация США продолжает прорабатывать детали перенесенного визита президента Джо Байдена в Германию, а также возможность проведения встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на другую дату.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Отвечая на вопрос, состоится ли заседание контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне глав государств, или же будет проведено на министерском уровне, пресс-секретарь Белого дома не сообщила деталей.

Реклама:

Она лишь отметила, что этот вопрос отложен.

В свою очередь в Пентагоне отметили, что пока новой даты и места встречи "Рамштайн" пока нет.

"Мы работаем над этим вопросом. И, конечно, как только мы это сделаем, мы сообщим вам об этом", – отметил представитель Пентагона Пат Райдер.

РЕКЛАМА:

Как известно, 12 октября украинский президент Владимир Зеленский должен был принять участие в заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн".

На заседании должен был председательствовать президент США Джо Байден, но из-за приближения урагана "Митлон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу. Позже стало известно, что заседание "Рамштайн" откладывают на пока не определенную дату.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.

СШАРамштайн
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину

"Укрэнерго" фиксирует рост потребления электроэнергии из-за обогревателей

Канада предоставит Украине пакет военной помощи на около $47 млн

Буданов: С 1 ноября 11 тысяч солдат из КНДР будут готовы воевать против Украины

Силы ПВО сбили 80 БпЛА над Украиной, 44 исчезли с радаров, еще около 10 остаются в воздухе

Лидеры ЕС заявили об остановке вступления Грузии в союз

Все новости...
США
Последствия урагана "Милтон" в США: 10 погибших, миллионы людей без электричества
57% граждан Эстонии предпочли бы видеть следующим президентом США Харрис
Цены на нефть выросли на фоне мощного шторма в США
Последние новости
14:30
Бундестаг принял пакет ужесточения миграционной политики и безопасности
14:20
В России уже находятся 1500 спецназовцев из КНДР – разведка Южной Кореи
14:11
Nokia сокращает почти 2000 рабочих мест в Китае
14:06
Опрос: Четверть украинских беженцев в Европе не планируют возвращаться в Украину
14:00
Подозревают отравление неизвестным веществом: в Ровно расследуют смерть 3-летнего мальчика
13:51
ФутболРеванш "Динамо" и черная метка от "Шахтера". Главные интриги 10 тура УПЛ
13:44
"Укрзализныця" выполнила часть работ по евроколеи Чоп-Ужгород
13:40
Воздушная тревога из-за атаки дронов РФ в Киевской области длилась более 14 часов – ОВА
13:35
В Южной Корее считают, что КНДР, вероятно, отправила в Россию гражданский персонал, а не войска
13:23
Продажи iPhone 16 в Китае выросли на 20%, несмотря на мощную конкуренцию
Все новости...
Реклама:
Реклама: