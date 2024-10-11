Заседание "Рамштайн": В Белом доме еще не приняли решение о встрече

Во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что администрация США продолжает прорабатывать детали перенесенного визита президента Джо Байдена в Германию, а также возможность проведения встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") на другую дату.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Отвечая на вопрос, состоится ли заседание контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне глав государств, или же будет проведено на министерском уровне, пресс-секретарь Белого дома не сообщила деталей.

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Она лишь отметила, что этот вопрос отложен.

В свою очередь в Пентагоне отметили, что пока новой даты и места встречи "Рамштайн" пока нет.

"Мы работаем над этим вопросом. И, конечно, как только мы это сделаем, мы сообщим вам об этом", – отметил представитель Пентагона Пат Райдер.

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Как известно, 12 октября украинский президент Владимир Зеленский должен был принять участие в заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн".

На заседании должен был председательствовать президент США Джо Байден, но из-за приближения урагана "Митлон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу. Позже стало известно, что заседание "Рамштайн" откладывают на пока не определенную дату.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.