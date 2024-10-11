Генштаб: На фронті за добу відбулось 169 бойових зіткнень. Найбільше – на Лиманському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 169 бойових зіткнень з окупантами, найбільше на Лиманському, Покровському і Курахівському напрямках.

Джерело: Генштаб

Деталі: На Харківському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська та Тихого.

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На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 14 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Лозової, Колісниківки та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку українські війська відбивали 30 штурмових дій окупантів в районах Дружелюбівки, Греківки, Площанки, Невського, Макіївки, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбили чотири атаки поблизу Верхньокам’янського.

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На Краматорському напрямку українські воїни зупинили сім атак окупантів.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив вісім атак.

На Покровському напрямку українські захисники відбивали 24 атаки. Основні зусилля ворог зосередив у районах Селидове, Крутий Яр, Промінь, Лисівка, Миролюбівка та Калинове.

На Курахівському напрямку відбулося 24 бойових зіткнень.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 11 атак.

На Оріхівському напрямку ворог двічі без успіху атакував позиції українських підрозділів поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку українські воїни успішно відбили п’ять атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність.