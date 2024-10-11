Генштаб: На фронте за сутки произошло 169 боевых столкновений. Больше всего – на Лиманском направлении
За минувшие сутки на фронте произошло 169 боевых столкновений с оккупантами, больше всего на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.
Источник: Генштаб
Детали: На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении количество боестолкновений составило 14 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении украинские войска отражали 30 штурмовых действий оккупантов в районах Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении Силами обороны отбили четыре атаки вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении украинские воины остановили семь атак оккупантов.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил восемь атак.
На Покровском направлении украинские защитники отражали 24 атаки. Основные усилия враг сосредоточил в районах Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново.
На Кураховском направлении произошло 24 боевых столкновений.
На Времовском направлении оккупанты совершили 11 атак.
На Ореховском направлении враг дважды без успеха атаковал позиции украинских подразделений вблизи Малой Токмачки и Роботино.
На Приднепровском направлении украинские воины успешно отбили пять атак российских захватчиков.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие.