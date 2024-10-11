Генштаб: На фронте за сутки произошло 169 боевых столкновений. Больше всего – на Лиманском направлении

За минувшие сутки на фронте произошло 169 боевых столкновений с оккупантами, больше всего на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: Генштаб

Детали: На Харьковском направлении произошло пять боевых столкновений в районе Волчанска и Тихого.

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На Купянском направлении количество боестолкновений составило 14 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении украинские войска отражали 30 штурмовых действий оккупантов в районах Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отбили четыре атаки вблизи Верхнекаменского.

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На Краматорском направлении украинские воины остановили семь атак оккупантов.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил восемь атак.

На Покровском направлении украинские защитники отражали 24 атаки. Основные усилия враг сосредоточил в районах Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново.

На Кураховском направлении произошло 24 боевых столкновений.

На Времовском направлении оккупанты совершили 11 атак.

На Ореховском направлении враг дважды без успеха атаковал позиции украинских подразделений вблизи Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении украинские воины успешно отбили пять атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие.