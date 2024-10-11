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Байден і Шольц поговорили про підтримку України після скасування візиту до Німеччини

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 жовтня 2024, 09:25
Байден і Шольц поговорили про підтримку України після скасування візиту до Німеччини
Олаф Шольц, Джо Байден, фото: Getty Images

Після скасування візиту до Німеччини президент США Джо Байден і канцлер Олаф Шольц підтвердили свою подальшу тісну співпрацю. Це стосується, серед іншого, спільної "підтримки захисту України від російської агресії".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Білого дому за результатами розмови Байдена і Шольца

Дослівно: "Президент підкреслив незмінну міцність американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати нашу тісну співпрацю щодо геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку захисту України від російської агресії".

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Що було раніше:

  • 12 жовтня український президент Володимир Зеленський мав взяти участь у засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні у форматі "Рамштайн".
  • На засіданні мав головувати президент США Джо Байден, але через наближення урагану "Мітлон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи. Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну"  відкладають на поки не визначену дату.

Про причини цього "Європейська правда" розповідає у відеоЧому скасували "Рамштайн" і що буде з "планом перемоги" Зеленського

БайденШольцУкраїна
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