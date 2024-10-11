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Байден и Шольц поговорили о поддержке Украины после отмены визита в Германию

Иванна Костина, Станислав ПогориловПятница, 11 октября 2024, 09:25
Байден и Шольц поговорили о поддержке Украины после отмены визита в Германию
Олаф Шольц, Джо Байден, фото: Getty Images

После отмены визита в Германию президент США Джо Байден и канцлер Олаф Шольц подтвердили свое дальнейшее тесное сотрудничество. Это касается, среди прочего, совместной "поддержки защиты Украины от российской агрессии".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Белого дома по результатам разговора Байдена и Шольца

Дословно: "Президент подчеркнул неизменную прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать наше тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку защиты Украины от российской агрессии".

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Что предшествовало:

  • 12 октября украинский президент Владимир Зеленский должен был принять участие в заседании на уровне лидеров стран и правительств контактной группы по вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн".
  • На заседании должен был председательствовать президент США Джо Байден, но из-за приближения урагана "Милтон" к побережью Флориды он отменил свою поездку в Европу. Позже стало известно, что заседание "Рамштайн" откладывают на пока не определенную дату.

О причинах этого "Европейская правда" рассказывает в видеоПочему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского

БайденШольцУкраина
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