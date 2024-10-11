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Безпілотники росіян атакували Київщину майже 8 годин: ППО знищила всі цілі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 жовтня 2024, 10:51
Безпілотники росіян атакували Київщину майже 8 годин: ППО знищила всі цілі
Фото: Getty Images

Сили протиповітряної оборони збили всі ударні безпілотники російських військ, які летіли на Київську область, без постраждалих, повітряна тривога тривала майже 8 годин.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Пряма мова голови ОВА Руслана Кравченка: "Ворог не припиняє масовано атакувати Київщину БпЛА. Сьогодні вночі та зранку тривога тривала майже 8 годин".

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Деталі: За його словами, в регіоні працювали сили ППО, ворожі цілі було знищено.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

"Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - зазначив голова ОВА.

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Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки ворога.

Київська областьбезпілотникивійна
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